Учёные из Мадрида сообщили, какие общие черты характера есть у долгожителей

Ученые из Мадридского университета назвали черты характера, которые присущи долгожителям. Как сообщается, в исследовании участвовали 14 тысяч добровольцев от 100 до 107 лет.

Авторы работы провели тестирование. Они определили черты характера добровольцев. В итоге оказалось, что долгожители обладают честностью, постоянным желанием учиться, высоким интеллектом, активностью, религиозностью, смелостью, юмором.

Примечательно, что одна из самых важных черт долголетия - это любознательность. Она способствует сохранению здоровья человека, включая здоровье головного мозга.