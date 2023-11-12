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За последние 30 лет средний размер пениса увеличился на 3 сантиметра

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За последние 30 лет средний размер пениса увеличился на 3 сантиметра
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Ученые Стэнфордского университета (Stanford University) проанализировали 75 работ, которые проводились с 1992 по 2021 годы. Согласно выводам экспертов, за последние 30 лет длина пениса у мужчин в среднем в мире увеличилась на 3 см. Данная особенность характерна для представителей всех континентов.

Аналитика охватила 55 761 мужчин. Длина члена в возбужденном состоянии увеличилась на 24%, причем без привязки к возрастной группе.

По предположению ученых, такие изменения произошли вследствие раннего полового созревания, ожирения, низкой физической активности, отрицательного влияния на здоровье гормонов. Эти факторы также негативно повлияли на качество спермы у мужчин.

Информационное агентство «Informing»

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