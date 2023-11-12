За последние 30 лет средний размер пениса увеличился на 3 сантиметра

Ученые Стэнфордского университета (Stanford University) проанализировали 75 работ, которые проводились с 1992 по 2021 годы. Согласно выводам экспертов, за последние 30 лет длина пениса у мужчин в среднем в мире увеличилась на 3 см. Данная особенность характерна для представителей всех континентов.
По предположению ученых, такие изменения произошли вследствие раннего полового созревания, ожирения, низкой физической активности, отрицательного влияния на здоровье гормонов. Эти факторы также негативно повлияли на качество спермы у мужчин.