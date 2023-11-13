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Ученые назвали четыре фрукта, которые снижают холестерин

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Ученые назвали четыре фрукта, которые снижают холестерин
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Новые исследования, проведенные учеными, показали, что некоторые фрукты способны снижать уровень холестерина. Это инжир, персики, абрикосы, виноград.

В винограде содержатся соединения птеростильбен и ресвератрол. Они уменьшают «плохой» холестерин — липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Инжир также богат на антиоксиданты, полифенолы и пектины, которые приводят уровень холестерина в крови в норму.

Абрикос положительно воздействует на сосуды и сердце, выводит токсины, регулирует уровень холестерина. Персики содержат в своем составе пектин. Они благотворно влияют не только на микрофлору кишечника, но и на уровень холестерина.

Информационное агентство «Informing»

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