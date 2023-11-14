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Ученые из Стокгольма нашли глобальные угрозы для человечества

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Ученые из Стокгольма нашли глобальные угрозы для человечества
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Ученые из Стокгольма предупреждают, что человечество может столкнуться с эволюционным тупиком из-за множества глобальных угроз.

Они выделяют более десятка различных факторов, включая новые инфекционные заболевания и разрушение окружающей среды. Среди причин, приводящих к этим глобальным угрозам, ученые говорят о массовых инфекциях и изменениях климата вследствие быстрого глобального потепления. Эволюционной ловушкой может стать неспособность организма адекватно реагировать на изменяющиеся внешние условия.

Детальный анализ прошлых случаев таких эволюционных ловушек за последние 30 лет показал, что человечество может оказаться в циклическом перемещении из одной ловушки в другую. Адаптация может быть кратковременной, а аткже неэффективной, так как на каждую проблему следует новая.

Ловушки, в целом, подразделяются на технологические, глобальные, структурные. Среди технологических речь идет о химическых загрязнениях, искусственном интеллекте и оружии массового поражения. Глобальные ловушки включают международные конфликты, связанные с изменением климата и финансовым неравенством. К структурным ловушкам относят краткосрочную прибыль, нерациональное распределение ресурсов. 

Информационное агентство «Informing»

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