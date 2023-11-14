Ученые из Стокгольма нашли глобальные угрозы для человечества

Ученые из Стокгольма предупреждают, что человечество может столкнуться с эволюционным тупиком из-за множества глобальных угроз.
Они выделяют более десятка различных факторов, включая новые инфекционные заболевания и разрушение окружающей среды. Среди причин, приводящих к этим глобальным угрозам, ученые говорят о массовых инфекциях и изменениях климата вследствие быстрого глобального потепления. Эволюционной ловушкой может стать неспособность организма адекватно реагировать на изменяющиеся внешние условия.
Ловушки, в целом, подразделяются на технологические, глобальные, структурные. Среди технологических речь идет о химическых загрязнениях, искусственном интеллекте и оружии массового поражения. Глобальные ловушки включают международные конфликты, связанные с изменением климата и финансовым неравенством. К структурным ловушкам относят краткосрочную прибыль, нерациональное распределение ресурсов.