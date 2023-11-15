На свердловских дорогах замаскировали камеры, которые катали внутри автомобилей

Водители на Урале начали скрывать мобильные камеры Cordon.Pro, которые устанавливаются на легковых автомобилях для фотофиксации нарушений на дорогах. Оранжевые маячки, обозначающие наличие камеры, были сняты с машин из-за протестов участников движения.

Заместитель начальника региональной ГИБДД, Дмитрий Кузнецов, заявил, что использование этих камер стало опасным из-за создания аварийных ситуаций и подрезания экипажей. В результате протестов водителей было решено убрать оранжевые маячки, и теперь экипажи Cordon.Pro передвигаются без обозначений.

Кузнецов отметил, что с начала 2023 года Cordon.Pro помогли наказать 30 тысяч нарушителей на свердловских дорогах, зафиксировав максимальную скорость в 258 километров в час. Он подчеркнул, что мобильные камеры предоставляют альтернативу классическим треногам, которые, согласно законодательству, должны быть обозначены табличками «Фотовидеофиксация». Однако местоположение треног легко запоминается водителями, что создает проблему по перемещению аварийных зон. Cordon.Pro, в свою очередь, позволяет работать в потоке и эффективно фиксировать нарушения.