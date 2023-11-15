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На свердловских дорогах замаскировали камеры, которые катали внутри автомобилей

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На свердловских дорогах замаскировали камеры, которые катали внутри автомобилей
В России
Источник фото: pixabay.com

Водители на Урале начали скрывать мобильные камеры Cordon.Pro, которые устанавливаются на легковых автомобилях для фотофиксации нарушений на дорогах. Оранжевые маячки, обозначающие наличие камеры, были сняты с машин из-за протестов участников движения.

Заместитель начальника региональной ГИБДД, Дмитрий Кузнецов, заявил, что использование этих камер стало опасным из-за создания аварийных ситуаций и подрезания экипажей. В результате протестов водителей было решено убрать оранжевые маячки, и теперь экипажи Cordon.Pro передвигаются без обозначений.

Кузнецов отметил, что с начала 2023 года Cordon.Pro помогли наказать 30 тысяч нарушителей на свердловских дорогах, зафиксировав максимальную скорость в 258 километров в час. Он подчеркнул, что мобильные камеры предоставляют альтернативу классическим треногам, которые, согласно законодательству, должны быть обозначены табличками «Фотовидеофиксация». Однако местоположение треног легко запоминается водителями, что создает проблему по перемещению аварийных зон. Cordon.Pro, в свою очередь, позволяет работать в потоке и эффективно фиксировать нарушения.

Информационное агентство «Informing»

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