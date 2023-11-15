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В KCL признали, что 14-часовое интервальное голодание полезно для здоровья

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В KCL признали, что 14-часовое интервальное голодание полезно для здоровья
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Ученые Королевского колледжа Лондона (KCL) 14-часовое интервальное голодание назвали полезным для здоровья. Согласно данным нового исследования, представленного в ходе Европейской конференции по питанию в Белграде, ограничения в приеме еды улучшают настроение, повышают уровень энергии, способствуют похудению. 

Сторонники прерывистого голодания рекомендуют прием пищи ограничить в шестичасовое окно. Это значит, что если первый прием у человека был в девять часов утра, последний прием пищи должен проходить не позже трех часов дня.

Но новое исследование демонстрирует, что положительное влияние на здоровье человека происходит при десятичасовом окне. Голодать при этом можно только 14 часов, а не целых 18 часов.

Информационное агентство «Informing»

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