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Россиян не на шутку разозлило заявление Пескова о дочери, которая живет в спартанских условиях во Франции

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Россиян не на шутку разозлило заявление Пескова о дочери, которая живет в спартанских условиях во Франции
В России
Источник фото: @lisa_peskova

Дмитрий Песков заверил, что его дочь «никогда не была мажором и даже очень сильно бедствовала за рубежом. Пресс-секретарь Кремля заявил, что его наследница живет очень скромно, практически в спартанских условиях. Однако его заявление не на шутку разозлило россиян. В комментариях под новостью, которую публикует издание Стархит, они оставили большое количество гневных комментариев.

Верю каждому зверю, а тебе ежу-погожу"- говорила моя бабушка. Про спартанские условия поподробнее, пожалуйста)
В последнее время Песков выдаёт такое, лучше бы молчал.
Наше образование чем не подошло?
Почему образование у нее Европейское?
Читали в ее Инстаграм, холодильник забит дорогим шампанским. Спартанка, конечно же)
Конечно, все сама, благодаря своим знаниям... карьеристка..
Нам что ее пожалеть?
Это очень смешно. Не злите народ.
Бедняжка, Франция.... машины, квартиры, пароходы... Как противно это читать.
Я не могу, не простая жизнь. Жизнь тех, кто обучает детей в кредит или не могут обучить, тогда какая?
Стыд совсем потеряли, наглецы.

Информационное агентство «Informing»

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