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СМИ выяснили, что обсуждали за кулисами Культурного форума с Владимиром Путиным

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СМИ выяснили, что обсуждали за кулисами Культурного форума с Владимиром Путиным
В России
Фото: @DimitroSevastopol / pixabay.com

17 ноября 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в Культурном форуме, который проходил в здании Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Мероприятие стало платформой для важных обсуждений, привлекших внимание более 300 представителей из различных стран и 30 министров культуры.

Форум вызвал огромный интерес общественности и журналистов. В ходе обсуждений за кулисами форума обсуждались различные аспекты культурного обмена и сотрудничества между дружественными государствами. Одной из ключевых тем было предстоящее назначение Валерия Гергиева на пост генерального директора Большого театра.

Этот вопрос оставался открытым на протяжении некоторого времени, несмотря на принятое решение о слиянии Большого театра с Мариинским театром.

Информационное агентство «Informing»

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