Самый опасный киллер 90-х Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, оказался на свободе

В поселке Монино на свободу вышел Александр Пустовалов, опасный убийца 90-х годов. После отбывания службы в армии киллер хотел вступить в ОМОН, однако оказался в Ореховской криминальной группировке. Его знали под прозвищем «Саша Солдат». Одно из самых громких преступлений - убийство киллера Александра Солоника с прозвищем «Македонский», сотрудничавшего с Ореховской бандой.

Правоохранители нашли тело

Мужчина, откупившись и сбежав из следственного изолятора, скрылся за границей. Когда полицейские смогли определить местонахождение Солоника, то обнаружили, что Пустовалов их опередил. Правоохранители нашли мешок с телом убийцы.

Позже еще нашлось тело Светланы Котовой, финалистки «Мисс Россия - 1996», которая стала свидетельницей убийства.

Пустовалову вынесли сразу 3 приговора. За решеткой он пробыл в общей сложности 24 года.

Помимо того, он признан виновным во многих убийствах, совершенных в Москве и области. Отбывал наказание Саша во Владимирской колонии, затем его перевели в ИК-9 (Тверская область). Там он трудился сборщиком ритуальных изделий и засольщиком овощей.

Вышел на свободу легендарный киллер

Осужденный два раза просил назначить ему условно-досрочное освобождение, ссылаясь на болезнь, но получал отказ. Вышел на свободу легендарный киллер 18 ноября. Еще 3 года он будет находиться под тщательным наблюдением силовиков. Каждый месяц экс-осужденный должен посещать отдел полиции. Также ему нельзя покидать город либо находиться на улицах ночью, пишут РИА Новости.