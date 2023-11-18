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Стало известно, куда исчез Друзь после скандала на Первом канале

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Стало известно, куда исчез Друзь после скандала на Первом канале
Знаменитости
Источник фото: @aadrouz

Самый известный игрок программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь неожиданно пропал с экранов после громкого скандала, который произошел на Первом канале. 

Напомним, в 2019 году Илья Бер, главред программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил коллегу в подкупе. А весной того же года Александр сообщил, что решил заняться писательской деятельностью. 

«Я вышел из бизнеса. На пенсии и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем не занимаюсь. Еще пишу книжки. Уже 2 книги выпустил — одну детскую и одну краеведческую. Это путеводитель по Петербургу», — рассказал Друзь. 

Весной этого года ведущий выступил на форуме о развитии бизнеса, который проходил в Архангельске. Там он отметил, что попытался заниматься политикой, сообщает издание news.ru.

Информационное агентство «Informing»

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