Тайна самоубийц раскрыта: причина кроется в мозге суицидников

Исследование, проведенное учеными Института Ван Анделов, выявило особенности в мозге людей, совершивших самоубийство. Анализ образцов мозга 29 суицидников и 32 человек, погибших от других причин, позволил выделить несколько ключевых аспектов.

Ключевые аспекты, обуславливающие риски суицида

У суицидников обнаружено повышенное выражение генов и положительная эпигенетическая регуляция генов NPAS4. Эти гены связаны с воспалением и играют важную роль в регуляции нейровоспалений, нейропротекции и нейропластичности. Также обнаружены аномалии в участках генома, ответственных за иммунный ответ, воспаление, нейроразвитие и передачу нервных импульсов.

Эти открытия могут стать основой для разработки потенциальных биомаркеров, помогающих выявлять суицидальное поведение. Кроме того, они открывают перспективы для создания методов терапии и предотвращения суицидального поведения.