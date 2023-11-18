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Тайна самоубийц раскрыта: причина кроется в мозге суицидников

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Тайна самоубийц раскрыта: причина кроется в мозге суицидников
Новости науки
Фото: @freepik / freepik.com

Исследование, проведенное учеными Института Ван Анделов, выявило особенности в мозге людей, совершивших самоубийство. Анализ образцов мозга 29 суицидников и 32 человек, погибших от других причин, позволил выделить несколько ключевых аспектов. 

Ключевые аспекты, обуславливающие риски суицида

У суицидников обнаружено повышенное выражение генов и положительная эпигенетическая регуляция генов NPAS4. Эти гены связаны с воспалением и играют важную роль в регуляции нейровоспалений, нейропротекции и нейропластичности. Также обнаружены аномалии в участках генома, ответственных за иммунный ответ, воспаление, нейроразвитие и передачу нервных импульсов. 

Эти открытия могут стать основой для разработки потенциальных биомаркеров, помогающих выявлять суицидальное поведение. Кроме того, они открывают перспективы для создания методов терапии и предотвращения суицидального поведения.

Информационное агентство «Informing»

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