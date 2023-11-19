Переехавшая в деревню горожанка раскрыла, как обеспечить себе комфортную жизнь в селе

Переехавшая из города в деревню горожанка, автор проекта «Село оно мое», поделилась своим опытом обеспечения комфортной жизни в сельской местности.

По словам Надежды Артсе, в настоящее время существуют все возможности сделать деревенский дом не только максимально современным, но и удобным. Она приводит примеры.

В первую очередь стоит заняться оборудованием ванны с душевой кабиной, раковиной, установкой стиральной машины, теплых полов для борьбы с холодом. Артес также подчеркивает, что современные технологии позволяют сохранить образ жизни, схожий с тем, что можно создать в городе. В своем доме женщина провела работы по утеплению, чтобы сделать его комфортным для проживания круглый год.

Жизнь в деревне требует от человека определенной подготовки

Она подчеркивает, что жизнь в деревне требует от человека определенной подготовки, особенно в условиях суровой зимы, однако с правильным подходом и минимальными усилиями можно обеспечить себе уютное проживание даже в сельской местности.