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Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

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Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55
В России
Фото: @pvproductions / freepik.com

Жители Талицы обратились к Владимиру Путину. Причиной обращения к президенту России стали разборки в школе № 55. С началом нового года образовательное учреждение должны закрыть на ремонт. Родители говорят, что долго ждали этого события. Но возникла одна проблема. 

Учеников распределят по школам, расположенным в соседних поселках

На время ремонта учеников распределят по школам, расположенным в соседних поселках. Учебные заведения находятся аж в 4–8 километрах от старой школы. Вызывает у родителей беспокойство и маршрут детей. Школьникам придется идти в темноте, а открытие отремонтированной школы может сильно затянуться.

Взрослые настаивают, чтобы дети остались в Талице, поскольку в городе еще есть образовательные учреждения. 

Информационное агентство «Informing»

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