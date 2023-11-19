Не покидает чувство, что надурили: турист рассказал о неудачном отдыхе в Сочи

Турист, который 10 дней отдыхал в Лазаревском районе Сочи, заявил, что у него остался неприятный осадок, сообщает sochi1.ru.

Это оказалась не гостиница, а обычный гостевой дом, причем с низким сервисом

По словам мужчины, у него постоянно было ощущение, что его разводят. Турист забронировал номер в гостинице. Но на самом деле это оказалась не гостиница, а обычный гостевой дом, причем с низким сервисом. Россиянин пожаловался на не очень чистые пляжи. Также турист отметил, что отдыхающим оставалось либо готовить самостоятельно еду, либо посещать только проверенные места. К тому же турист говорит, что лучше продукты покупать на рынке, куда ходят местные жители. Рынок для туристов лучше игнорировать.