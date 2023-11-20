Последние слова: Врач паллиативной помощи рассказала, что чаще всего люди видят перед смертью

Врач паллиативной помощи Уэллс, которая была с бесчисленным количеством людей, когда они уходили из жизни, рассказала, что она обрела новое понимание жизни и того, что происходит потом. Далеко не все, о ком заботится доктор, дожили до старости. Фактически, среди ее пациентов есть «непропорционально много молодых людей», пишет The Sun.

Последние часы людей «особенные»

Врач, проработавшая на этой работе 20 лет, говорит, что работа с 2000 неизлечимых пациентов, у которых осталось мало времени, дала ей новое понимание жизни и заставила поверить в загробную жизнь. Специалист утверждает, что последние часы людей «особенные» и даже «прекрасные», а не то, чего стоит бояться. Доктор Уэллс сказала, что один конкретный признак всегда предупреждает ее о том, что пациенту осталось недолго.

«Когда они говорят мне, что видели свою маму, потерянного ребенка или даже домашнее животное – будь то духи или образы в их сознании, я знаю, что у них осталось несколько дней или часов», — сказала она.