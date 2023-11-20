Самая длинная в году: Физик объяснил, почему стоит боятся предстоящей магнитной бури в ноябре

Начавшаяся неделя будет отличаться геомагнитной активностью. Почти каждый день магнитосфера планеты будет возбуждена. Четыре дня из семи будут бушевать магнитные бури уровня G1. Речь идет о 20, 22, 24, 25 ноября.

Земля пройдет через самую длительную серию геомагнитных возмущений

Многих настораживает то, что это явление не будет стихать всю неделю, а такое бывает редко, пишет АиФ. По сведениям главного научного сотрудника Института космических исследований РАН, доктора физико-математических наук Сергея Богачева, Земля пройдет через самую длительную серию геомагнитных возмущений в текущем году. Будет это событие аномальным или нет, станет ясно в конце недели.

Пока что прогноз был сформирован на продолжительную, однако слабую бурю. При этом сам поток солнечного ветра является самым мощным в 2023 году.

Вполне возможно, будут неожиданности по силе бурь. Также нельзя исключать полярные сияния. Специалист советует больше отдыхать, хорошо высыпаться и пить побольше обычной воды.