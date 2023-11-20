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38-летний бизнесмен из Свердловской области погиб на спецоперации

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38-летний бизнесмен из Свердловской области погиб на спецоперации
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Он погиб 7 ноября на СВО

В Мартюше (Каменский район, Свердловская область) 20 ноября 2023 года простились с Андреем Журавлевым. Он погиб 7 ноября на СВО. 38-летний бизнесмен получил несовместимое с жизнью ранение, сообщает Бродовская сельская администрация, к которой и относится данный поселок.

Родился и вырос погибший в Мартюше. После окончания бродовской школи и каменского политехнического колледжа служил срочку в мотострелковых войсках. Мужчина некоторое время был полицейским и трудился в Каменске-Уральском. В последние годы у него был свой бизнес.

28 сентября минувшего года Андрея мобилизовали. Он служил стрелком. Дома Журавлева в ходе службы ждала его семья.

Информационное агентство «Informing»

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