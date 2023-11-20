Екатеринбуржца в «Мегамаркете» лишили 100 тысяч бонусов за дорогущий телевизор

Екатеринбургский клиент, осуществивший заказ телевизора на платформе «Мегамаркет», столкнулся с негативным опытом, ожидая значительного кешбэка, который впоследствии не был получен. Первоначально маркетплейс отложил доставку, а затем внезапно решил аннулировать заказ, пишет E1.RU.

Условия акции «Зеленый день» оказались весьма обманчивыми

Дмитрий разместил заказ еще 5 ноября, приобретя телевизор Sony стоимостью 136 тыс. рублей. Часть суммы (9 тысяч) была оплачена бонусами, как подтверждает скриншот его чека. Покупателю было обещано получить кешбэк в размере 102 тыс. рублей, который можно было использовать для последующих покупок. Однако условия акции «Зеленый день» оказались весьма обманчивыми.

По словам самого Дмитрия, сначала маркетплейс заявил о предполагаемой доставке 17 ноября, но впоследствии отменил заказ, указав, что продавец отказался осуществлять доставку. В то же время представитель компании, ответственной за доставку, утверждает, что товар отправлен. В службе поддержки «Мегамаркета» ответили покупателю, что выполнить доставку невозможно и что вскоре деньги вернут на счет.

Дмитрий выразил свое разочарование, подчеркнув, что специально ждал акции, чтобы приобрести телевизор, выбрав более дорогую модель для получения дополнительных бонусов. Важным моментом оказался пункт внизу перед оформлением покупки, в котором говорится, что в случае неполадок маркетплейс обязуется предоставить клиенту аналогичный товар за те баллы.

Теперь житель Екатеринбурга интересуется, предложит ли «Мегамаркет» ему новый телевизор с аналогичным кешбэком. Однако ответ от пресс-службы маркетплейса пока что не поступал. К тому же средства за покупку также еще не вернули.