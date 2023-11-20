Киллер по кличке Саша Солдат признался, о чем больше всего сожалеет в жизни

Срок заключения штатного киллера ОПГ «ореховцев» Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, подошел к концу, но 18 ноября он не появился из-за ворот исправительной колонии в Тверской области. С его именем связаны 22 подтвержденных убийства. В связи с этим журналисты МК обратились к подполковнику милиции в отставке Михаилу Игнатову, который в 1999 году участвовал в оперативной работе по разоблачению этого преступника.

Игнатов, имевший непосредственно контакт с Сашей на стадии следствия, способен многое рассказать о его характере и привычках.

«Мы много разговаривали с ним, когда он уже находился в заключении. Он был интересным собеседником, умным, всесторонне развитым. Некоторые из рассказов были для меня любопытными. Он обладал глубокими философскими размышлениями», — поделился Игнатов.

У киллера было желание служить в правоохранительных органах

Одной из заметных тем разговоров было сожаление Пустовалова о том, что он не попал на другую сторону закона и не пошел работать в милицию. Игнатов рассказал, что у киллера было желание служить в правоохранительных органах, но в те нестабильные годы, когда многие решения зависели от случайностей, ему так и не удалось туда попасть. Говорили, что причиной отказа было отсутствие высшего образования, хотя, по словам Игнатова, это была формальность, так как в ОМОН принимали даже без высшего образования.

Подполковник отметил, что судьба сложила жизненный путь убийцы именно таким образом, и, несмотря на его преступную деятельность, в его биографии могло быть все иначе.