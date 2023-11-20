Информинг » В России » Екатеринбурженка лишилась 160 тысяч рублей после заказа iPhone на маркетплейсе

Екатеринбурженка лишилась 160 тысяч рублей после заказа iPhone на маркетплейсе

Image 16+
Екатеринбурженка лишилась 160 тысяч рублей после заказа iPhone на маркетплейсе
В России
Фото: @vecstock / freepik.com

По сообщению E1.RU, екатеринбургская жительница по имени Олеся столкнулась с утратой 160 тысяч рублей после покупки нового американского смартфона на маркетплейсе. Несмотря на попытки отменить заказ на iPhone 14 Pro Max, она так и не смогла вернуть деньги. 

Олеся разместила заказ еще 30 октября 2023 года, но позже она обнаружила подходящий цвет iPhone у другого продавца, хотя на том же маркетплейсе. Заявку на возврат женщина подала 9 ноября, но, несмотря на огромное количество обращений, компания не вернула ей деньги даже спустя 2 недели.

В службе поддержки пообещали вскоре решить эту проблему

В службе поддержки отмечали о задержках из-за увеличения объема запросов, несмотря на истекший десятидневный срок, предусмотренный законом для возврата средств, однако пообещали вскоре решить эту проблему.

Информационное агентство «Informing»

Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Киллер по кличке Саша Солдат признался, о чем больше всего сожалеет в жизни

Сегодня, 21:03

Екатеринбуржца в «Мегамаркете» лишили 100 тысяч бонусов за дорогущий телевизор

Сегодня, 19:53

38-летний бизнесмен из Свердловской области погиб на спецоперации

Сегодня, 15:38

Переехавшая в деревню горожанка раскрыла, как обеспечить себе комфортную жизнь в селе

Вчера, 22:03

Не покидает чувство, что надурили: турист рассказал о неудачном отдыхе в Сочи

Вчера, 21:18

Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

Вчера, 19:03

Самый опасный киллер 90-х Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, оказался на свободе

18-11-2023, 11:58

СМИ выяснили, что обсуждали за кулисами Культурного форума с Владимиром Путиным

18-11-2023, 11:33

Убитую квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

17-11-2023, 19:18

Россиян не на шутку разозлило заявление Пескова о дочери, которая живет в спартанских условиях во Франции

17-11-2023, 16:03

На свердловских дорогах замаскировали камеры, которые катали внутри автомобилей

15-11-2023, 14:30

Школьник, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, вел себя хладнокровно на допросе

15-11-2023, 14:15

Съемки новогоднего «Голубого огонька»-2024 стартовали: состав артистов и ведущих

14-11-2023, 16:18

В России учительница отправила интимные фото лжебизнесмену и потеряла 200 тысяч рублей

14-11-2023, 10:55

В Екатеринбурге ищут специалиста на зарплату до 230 тысяч рублей

14-11-2023, 10:49

Сексуальная 35-летняя красотка из Екатеринбурга устроила горячую фотосессию

13-11-2023, 20:39

Вырастет пенсия, выплатят 13-ю зарплату: Что изменится в декабре 2023 года?

13-11-2023, 20:29

В Выборге объяснили флаги Украины на улицах города съемками достоверного фильма

13-11-2023, 15:18

Появился рейтинг из 16 районов востока Москвы от худшего к лучшему

13-11-2023, 12:03

Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

12-11-2023, 11:17

Новости партнеров
2023
ru-RU