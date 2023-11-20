Екатеринбурженка лишилась 160 тысяч рублей после заказа iPhone на маркетплейсе

По сообщению E1.RU, екатеринбургская жительница по имени Олеся столкнулась с утратой 160 тысяч рублей после покупки нового американского смартфона на маркетплейсе. Несмотря на попытки отменить заказ на iPhone 14 Pro Max, она так и не смогла вернуть деньги.

Олеся разместила заказ еще 30 октября 2023 года, но позже она обнаружила подходящий цвет iPhone у другого продавца, хотя на том же маркетплейсе. Заявку на возврат женщина подала 9 ноября, но, несмотря на огромное количество обращений, компания не вернула ей деньги даже спустя 2 недели.

В службе поддержки пообещали вскоре решить эту проблему

В службе поддержки отмечали о задержках из-за увеличения объема запросов, несмотря на истекший десятидневный срок, предусмотренный законом для возврата средств, однако пообещали вскоре решить эту проблему.