Мэрия Екатеринбурга отказалась от покупки иномарок для чиновников, но мэр и губернатор не ездят на «Ладе»

Администрация Екатеринбурга решила отдать предпочтение отечественным авто. Последние закупки говорят, что в мэрии решили для госслужащих приобрести популярные модели концерна АвтоВАЗа - Lada Vesta. Для нужд екатеринбургской мэрии еще 10 лет назад закупали иномарки Toyota Camry. Сейчас известно о заказе 11 авто Lada Vesta.

Не спешат менять свои автомобили на «Лады»

Осенью минувшего года администрация Екатеринбурга приобрела таких машин на сумму 17,181 миллионов рублей. Одна Лада обошлась им в 1,561 млн рублей. Теперь же чиновники смогут ездить на транспорте отечественного производства. Впрочем, как пишет портал E1.RU, продукция АвтоВАЗ не смогла соблазнить мэра Екатеринбурга и губернатора области, которые не спешат менять свои автомобили на «Лады».

Так, Сергей Орлов ездит на своей Toyota Land Cruiser, а Евгений Куйвашев использует в качестве средства передвижения Lexus LX570.