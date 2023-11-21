Научный факт: Ученые доказали, что кишечник является «вторым мозгом» человека

Профессор Валерий Даниленко, который является руководителем отдела генетических основ биотехнологии Института общей генетики имени Вавилова РАН, объяснил, что бактерии в кишечнике называет «вторым мозгом».

Этот термин к слову, был предложен впервые британским ученым Майклом Гершоном еще в конце XX века. С тех пор он стал широко принятым в научном сообществе.

Микробиом кишечника, состоящий из разнообразных бактерий, обеспечивает симбиотическое взаимодействие с организмом, помогая ему выживать и защищая от воздействия внешних бактерий. Научно доказано, что этот «второй мозг» влияет не только на поведение и когнитивные функции человека, но и производит вещества, схожие с теми, что создаются нейронами головного мозга, пишет Российская Газета.