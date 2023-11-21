Скончался известный тюменский автоблогер «Калян86»: пил много энергетиков

Ушел из жизни известный блогер-дальнобойщик из Тюменской области «Калян86» (настоящее имя Николай Николаев). Он умер в 37 лет. Об этом пишет URA.Ru, ссылаясь на сообщения в социальных сетях умершого мужчины.

Причина смерти - остановка сердца.

По словам его многочисленных подписчиков, из-за своей тяжелой работы молодой мужчина почти не спал нормально по ночам, поэтому часто был вынужден пить много энергетиков.

Интересно: родился мужчина в поселке Боровский. С 18 лет работал водителем. Тюменец объехал всю Россию. Прославился на всю страну видеороликами о буднях дальнобойщиков. Свой контент выпускал он на YouTube. На канале Николая в настоящее время 663 тыс. подписчиков.