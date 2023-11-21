В военкомате Марий Эл подтвердили гибель в СВО 44-летнего звукорежиссера «Реальных пацанов» Валентина Ушакова

Звукорежиссер российского сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне СВО, пишет 59.ru. Эту новость подтвердили в военном комиссариате Марий Эл.

На момент смерти Валентину Ушакову было 44 года.

«В ходе СВО погиб уроженец села Кужмара Звениговского района. 44-летний Валентин Ушаков являлся выпускником Кужмарской школы. В зону спецоперации отправился добровольцем. О его смерти стало известно в октябре. Он получил ранение из-за сброшенной с дрона гранаты», — пишет источник.

Ушаков, помимо «Реальных пацанов», был задействован в «Папиных дочках». У погибшего остался 14-летний сын.