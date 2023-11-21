Стало известно, куда пропал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

По информации портала 63.ru, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на некоторое время пропал из поля зрения соотечественников после поездки в Москву на выставку «Россия».

Глава региона отправился в командировку на Донбасс

В региональном правительстве сообщили, что глава региона отправился в командировку на Донбасс. Выяснилось, что Азаров проверял объекты, подготавливаемые к запуску, а также поручил завершить работы в местной центральной городской больнице уже к 12 декабря текущего года.

Он отметил капитальный ремонт в местной школе и взял на себя обязательства привести в порядок детский садик. Губернатор подчеркнул, что в этому году было запланировано привести в порядок 73 объекта, включая автодороги, дома, коммунальную инфраструктуру. 67 уже готовы.

Провел встречу с военнослужащими

Помимо того, в ходе рабочей поездки он провел встречу с военнослужащими Самарской области. Губернатор передал помощь, включая противодронные ружья и коптеры.