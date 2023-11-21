В метро Екатеринбурга скопились гигантские очереди: видео из подземки

Вечером во вторник, 21 ноября, в Екатеринбурге в метро скопилась гигантская очередь. Большое столпотворение произошло на станции «Площадь 1905 года». Причина - валидаторы, через которые осуществляют оплату.

Возникают очереди на линии автоматических контрольно-пропускных пунктов

По данным портала Е1, который публикует видео, это является давней проблемой метрополитена. По словам директора подземки Андрея Панаиотиди, за проезд в метро 80% пассажиров предпочитают платить картами. Но нередко возникают различные технические сложности. Возникают очереди на линии автоматических контрольно-пропускных пунктов, уже на линии оплаты. Основная проблема — долгое время отклика техники после использования карты, отмечает Панаиотиди.