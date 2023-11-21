«Спешил на репетицию» : В смертельном ДТП умер 27-летнй российский актер Максим Шахров

Актер, сотрудник Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров скончался в результате смертельного ДТП. Об этой трагической новости пишет РГ, ссылаясь на пресс-службу культурного учреждения.

«Максим сегодня погиб в автомобильной аварии, очень спешил на репетицию», - сказано в сообщении.

Игра молодого и талантливого артиста приводила в восторг коллег и зрителей

Шахров всего за 3 года работы в театре сыграл 23 роли. Игра молодого и талантливого артиста приводила в восторг коллег и зрителей. Весной этого года актер впервые появился на российских телеэкранах. Он сыграл Коляна в фантастическом фильме «Закрытый уровень».