Информинг » В России » Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео

Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео

Image 16+
Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео
В России
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

В одной из школ в Приморском районе Петербурга подрались таролог (мать ученицы) и учитель. Педагога женщина обсыпала солью, попросив ответить за тройку в аттестате. После этого конфликта преподаватель потерял работу, а видео попало в Сеть. 

В адрес учителей посыпались маты и угрозы

По данным Фонтанки, 26 июня в физико-математическом лицее № 40 проходило вручение аттестатов с итоговыми оценками. Но мама девятиклассницы начала орать и скандалить, увидев в аттестате единственную тройку. В адрес учителей посыпались маты и угрозы. Женщина начала бегать по школе, чтобы найти виновницу. 

Учительница, которую искала мама, находилась в столовой, а в это время недовольная родительница бомбила ногой ее кабинет. После прибытия Росгвардии женщина успокоилась, а администрация учебного заведения заявление в полицию писать не стала. 

Обсыпала ее солью и облила водой

На следующее утро мать школьницы ждала учителя возле входа в школу. Она обсыпала ее солью и облила водой. Затем началась драка. Мать нанесла несколько ударов по спине учительнице и схватила за ухо. Этот инцидент вскоре попал на камеру.

Информационное агентство «Informing»

Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Разгневанные екатеринбуржцы осадили офис «Ростелекома» на Луначарского

Сегодня, 12:18

Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео

Сегодня, 10:43

Появились жуткие подробности об убийстве 14-летней школьницы и ее мамы в Екатеринбурге

Вчера, 22:43

«Спешил на репетицию»: В смертельном ДТП умер 27-летний российский актер Максим Шахров

Вчера, 22:18

В метро Екатеринбурга скопились гигантские очереди: видео из подземки

Вчера, 21:28

Стало известно, куда пропал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Вчера, 14:28

В военкомате Марий Эл подтвердили гибель в СВО 44-летнего звукорежиссера «Реальных пацанов» Валентина Ушакова

Вчера, 13:53

Скончался известный тюменский автоблогер «Калян86»: пил много энергетиков

Вчера, 11:23

Мэрия Екатеринбурга отказалась от покупки иномарок для чиновников, но мэр и губернатор не ездят на «Ладе»

Вчера, 10:33

Екатеринбурженка лишилась 160 тысяч рублей после заказа iPhone на маркетплейсе

20-11-2023, 22:33

Киллер по кличке Саша Солдат признался, о чем больше всего сожалеет в жизни

20-11-2023, 21:03

Екатеринбуржца в «Мегамаркете» лишили 100 тысяч бонусов за дорогущий телевизор

20-11-2023, 19:53

38-летний бизнесмен из Свердловской области погиб на спецоперации

20-11-2023, 15:38

Переехавшая в деревню горожанка раскрыла, как обеспечить себе комфортную жизнь в селе

19-11-2023, 22:03

Не покидает чувство, что надурили: турист рассказал о неудачном отдыхе в Сочи

19-11-2023, 21:18

Уральцы обратились к Владимиру Путину из-за разборок в школе № 55

19-11-2023, 19:03

Самый опасный киллер 90-х Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, оказался на свободе

18-11-2023, 11:58

СМИ выяснили, что обсуждали за кулисами Культурного форума с Владимиром Путиным

18-11-2023, 11:33

Убитую квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

17-11-2023, 19:18

Россиян не на шутку разозлило заявление Пескова о дочери, которая живет в спартанских условиях во Франции

17-11-2023, 16:03

Новости партнеров
2023
ru-RU