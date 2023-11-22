Драка учительницы и матери в лицее №40 в Петербурге попала на видео

В одной из школ в Приморском районе Петербурга подрались таролог (мать ученицы) и учитель. Педагога женщина обсыпала солью, попросив ответить за тройку в аттестате. После этого конфликта преподаватель потерял работу, а видео попало в Сеть.

В адрес учителей посыпались маты и угрозы

По данным Фонтанки, 26 июня в физико-математическом лицее № 40 проходило вручение аттестатов с итоговыми оценками. Но мама девятиклассницы начала орать и скандалить, увидев в аттестате единственную тройку. В адрес учителей посыпались маты и угрозы. Женщина начала бегать по школе, чтобы найти виновницу.

Учительница, которую искала мама, находилась в столовой, а в это время недовольная родительница бомбила ногой ее кабинет. После прибытия Росгвардии женщина успокоилась, а администрация учебного заведения заявление в полицию писать не стала.

Обсыпала ее солью и облила водой

На следующее утро мать школьницы ждала учителя возле входа в школу. Она обсыпала ее солью и облила водой. Затем началась драка. Мать нанесла несколько ударов по спине учительнице и схватила за ухо. Этот инцидент вскоре попал на камеру.