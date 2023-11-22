Кратер на поверхности Марса мог образоваться в результате крушения корабля инопланетян

Ученые признали, что кратер на поверхности Марса мог образоваться в результате крушения космического корабля инопланетян, сообщает the sun.

Речь идет о причудливых шипах и неровностях, которые изображены на снимках, сделанных марсоходом НАСА «Кьюриосити», когда он исследовал 96-мильный кратер Гейла на Красной планете в апреле.

«На фотографиях, кажется, даже видны колеса, ось и другие обломки космического корабля. Однако не исключено, что эти образования могут представлять собой «песчаные шипы», подобные тем, которые образуются на Земле во время сильных землетрясений», - говорит профессор Ричард Армстронг из Астонского университета.