Вымершие 10 миллионов лет назад живые существа имели оттенок имбиря и рыжие волосы, утверждают ученые

Ученые нашли и изучили фрагменты молекулы пигмента, вызывающего окраску у вымерших организмов. Затем были проведены лабораторные испытания, чтобы выяснить, как пигменты разлагаются во время окаменения.

Работу возглавил Университетский колледж Корка в сотрудничестве со шведскими, японскими и китайскими учеными. В итоге удалось установить, что, возможно, живые существа были рыжими 10 миллионов лет назад, а их оттенок кожи напоминал цвет имбиря.

Доктор Тиффани Слейтер сказала:

«Эта находка очень интересна, потому что она дает палеонтологам возможность обнаруживать различные пигменты меланина во многих других окаменелостях. Это создаст более точную картину об окраске древних животных и ответит на важные вопросы об их эволюции».