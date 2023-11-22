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Вымершие 10 миллионов лет назад живые существа имели оттенок имбиря и рыжие волосы, утверждают ученые

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Вымершие 10 миллионов лет назад живые существа имели оттенок имбиря и рыжие волосы, утверждают ученые
Новости науки
Фото: @vecstock / freepik.com

Ученые нашли и изучили фрагменты молекулы пигмента, вызывающего окраску у вымерших организмов. Затем были проведены лабораторные испытания, чтобы выяснить, как пигменты разлагаются во время окаменения. 

Работу возглавил Университетский колледж Корка в сотрудничестве со шведскими, японскими и китайскими учеными. В итоге удалось установить, что, возможно, живые существа были рыжими 10 миллионов лет назад, а их оттенок кожи напоминал цвет имбиря. 

Доктор Тиффани Слейтер сказала: 

«Эта находка очень интересна, потому что она дает палеонтологам возможность обнаруживать различные пигменты меланина во многих других окаменелостях. Это создаст более точную картину об окраске древних животных и ответит на важные вопросы об их эволюции».

Информационное агентство «Informing»

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