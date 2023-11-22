Святая корова: Британские фермеры кормят своих пукающих животных удивительным ингредиентом, пытаясь спасти планету

Фермеры из Британии придумывают разные козыри, чтобы спасти планету. Они используют корм нарциссов, чтобы сократить количество пукающих коров.

Ученые полагают, что химическое вещество, содержащееся в этом цветке, может уменьшить выбросы метана, вызывающего парниковый эффект, вырабатываемого домашним скотом.

Метан является вторым по распространенности парниковым газом после CO2, и большая его часть выделяется пасущимися животными, такими как коровы и овцы, когда они делают отрыжку и пукают.

Сотрудники Сельского колледжа Шотландии успешно извлекли из цветка нарцисса химическое вещество под названием гемантамин. Используя в лаборатории искусственный коровий желудок, они показали, что при добавлении его в корм можно снизить выбросы метана в воздух на 30 процентов.