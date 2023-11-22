Звонок домой: Загадочные радиосигналы в космосе могут исходить от пришельцев, выяснили ученые

Загадочные радиосигналы на расстоянии трех миллиардов световых лет могут исходить от инопланетян, говорят ученые.

Известные как быстрые радиовсплески, они длятся всего миллисекунду, и каждый импульс несет столько энергии, сколько наше Солнце излучает за столетие, пишет The Sun.

Было высказано предположение, что эти вспышки могут быть созданы инопланетянами и являются способом питания космических кораблей. Другая теория гласит, что они происходят из взрывающейся черной дыры или звезды. Это так называемые FRB 20190520B, которые изучаются международной командой.

Эксперты из Китая, США и Австралии также обнаружили, что вокруг FRB закручиваются магнитные поля — возможно, из-за «турбулентного намагниченного экрана плазмы». Вероятный сценарий создания такого беспорядка включает в себя прохождение сигнала через гало компаньона, будь то черная дыра или массивная звезда с ветрами. Понимание радикальных изменений в намагниченной среде вокруг FRB является важным шагом на пути к пониманию происхождения таких космических взрывов.