Долгожданное возвращение Кристины Орбакайте: Дочь Пугачевой записала обращение из Америки

Кристина Орбакайте, которая, как известно, в настоящее время проживает в Америке, объявила о возвращении на российские телеэкраны. Об этом дочь Примадонны заявила в личном микроблоге.

По словам артистки, вскоре пройдет очередная премьера Первого канала, в которой она принимает участие. На минувшей неделе стартовал новый сезон многосерийного фильма «Тест на беременность». Кристине в сериале досталась роль Нины Артамоновой, главного врача больницы.

«Уже с 27 ноября 2023 года на Первом канале», — заявила Орбакайте.

Примечательно, что в сериале певица предстала в весьма непривычном для себя образе. Она перевоплотилась в брюнетку с короткими волосами, информирует pravda.ru.