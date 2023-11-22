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Разгневанные екатеринбуржцы осадили офис «Ростелекома» на Луначарского

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Разгневанные екатеринбуржцы осадили офис «Ростелекома» на Луначарского
В России
Фото: @ASDFpik / freepik.com

21 ноября 2023 года в офисе «Ростелекома» на Луначарского, 134 скопилась огромная очередь возмущенных екатеринбуржцев. В компании отметили, что в принципе их там не должно быть. 

Как пишет портал E1.RU, который публикует видео с места события, у разгневанных клиентов были разные вопросы — о расторжении и переоформлении договоров, другие бытовые проблемы. На ресепшене людей встретила охранник. Женщина не пускала их дальше, перенаправляя клиентов на стационарный телефон, который стоял неподалеку. Также она дала номер телефона, на который можно дозвониться до «Ростелекома». 

«Ростелеком» является неуловимой организацией

Однако в трубке слышалась тишина, а на повторе играла музыка. То, что по телефону не отвечают, пожаловались остальные клиенты в очереди и отметили, что «Ростелеком» является неуловимой организацией. В конечном итоге к недовольным клиентам все же спустилась сотрудница. Она внимательно выслушала все жалобы и пообещала «взять их на контроль».

Информационное агентство «Informing»

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