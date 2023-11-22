Жены самарских мобилизованных потребовали у депутатов вернуть мужчин домой

Во время приема у депутата ГД Александра Хинштейна жены самарских бойцов пожаловались, что мужья более года не были дома. По словам женщин, военнослужащие нуждаются в замене, пишет Самара Онлайн.

Живут в антисанитарии

Женщины говорят, что мужчины на передовой находятся год без отдыха. По словам жительниц Самары, они живут в антисанитарии, «жрут плесневелый хлеб», ночью отбиваются от мышей, которые лезут в спальники. Жены военнослужащих обращались во все инстанции, писали заявления, но получают отписки. Они уверяют, что аналогичная ситуация в других российских регионах. Они требуют вернуть супругов домой хотя бы на два-три месяца.

Им не нужны деньги. Они готовы сами заплатить за обучение новых бойцов, чтобы те заменили воюющих сейчас в зоне СВО.