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Прибыль за нефть в России в ноябре меньше в 1,6 раза, чем в октябре

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Прибыль за нефть в России в ноябре меньше в 1,6 раза, чем в октябре
В России
Фото: @kotkoa / freepik.com

Прибыль за нефть в России в ноябре меньше в 1,6 раза, чем в октябре. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным агентства Reuters доходы за нефть в России в ноябре составят примерно 1 триллион рублей, тогда как в октябре эта цифра была выше — 1,63 триллиона. В то же время в прошлом ноябре нефть принесла РФ 0,87 трлн рублей.

По мнению экспертов агентства, высоким нефтегазовым доходам в октябре способствовал налог на дополнительный доход (НДД), который нефтяники в ноябре платить не будут. Это также оказало влияние на сниженные цифры в ноябре.

Немаловажно и то, что, в отличие от ноября, в сентябре и октябре не было и демпферных субсидий (примерно 125 млрд рублей) для нефтепереработчиков за октябрьские поставки топлива на внутренний рынок.

Реальные доходы за нефть за период ноябрь-январь могут даже оказаться выше, чем ожидалось

В то же время, по мнению экспертов, реальные доходы за нефть за период ноябрь-январь могут даже оказаться выше, чем ожидалось при формировании бюджета на 2023 год — 8,2 триллиона против запланированных 8,18 триллионов. Кроме того, хоть и существует отставание текущих показателей нефтегазовых доходов от прошлогодних цифр, однако явно просматривается тенденция к постепенному сокращению разрыва.

Информационное агентство «Informing»

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