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Подарок на Новый год: кому в России повысят пенсии в декабре

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Подарок на Новый год: кому в России повысят пенсии в декабре
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Некоторым россиянам Пенсионный фонд в канун Нового года преподнесет подарок. Об этом сообщает издание Shraibikus News.

Кому исполнится 80 лет

С 1 декабря некоторым категориям россиян следует ждать очередного повышения пенсионных выплат. Такой новогодний подарок в виде индексации пенсий положен тем, кому в декабре 2023 года исполнится 80 лет — им повысят фиксированные выплаты на 100%, т.е. на 7567,33 рублей.

Инвалидам I группы

Аналогичный порядок повышения пенсии произведут и для инвалидов I группы инвалидности. В случае инвалидности нужной группы и 80-летнего возраста прибавка устанавливается касательно только одной категории.

Будет назначена дополнительная компенсационная выплата при оформлении ухода за собой в декабре гражданам после 80 лет или инвалидам первой группы

Кроме того, эксперты предупредили, что вышеперечисленные категории граждан РФ в декабре могут оформить уход за собой, в результате которого будет назначена дополнительная компенсационная выплата. Ее будет получать то лицо, которое оформит на себя уход за нетрудоспособным пенсионером и при этом, будучи сам трудоспособным, не будет осуществлять иную деятельность. Компенсационная выплата такому лицу полагается вне зависимости от совместного или несовместного проживания с подопечным. Также не имеет значения степень родства или его отсутствия. Размер ежемесячной выплаты в этом случае составляет 1200 рублей.

В случае появления у пенсионера иждивенцев

В случае появления у пенсионера иждивенцев они имеют право обратиться за перерасчётом пенсии, при этом устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Однако в расчет берется не более трёх нетрудоспособных иждивенцев. Таким образом, при размере фиксированной выплаты в этом году 7567,33 рубля на одного иждивенца придется 2522,44 рубля. Чтобы получить эти выплаты, необходимо вместе с заявлением предоставить документы, подтверждающие иждивение.

Пенсионеры, получающие выплаты в первых числах января, получат в декабре две пенсии — за декабрь и январь. При этом вторая будет уже проиндексирована на 7,5% с учетом  повышения в 2024 году.

Информационное агентство «Informing»

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