Портал 72.RU рассказывает о том, кто явился на послание губернатора Тюменской области Александра Моора в ДК «Нефтяник». Среди многих автомобилей с номерами, привозивших ВИПов, выделяется Lexus LX570, принадлежащий представительству Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Этот внедорожник Р103ТО 72, выпущенный в 2014 году со страховкой АО ТОДЭП, оценивается в около 6 миллионов рублей.

На стоянке также замечена Toyota Land Cruiser с номерами К001КК 72, принадлежащая «Административно-хозяйственному управлению» городской администрации.

Важно отметить, что эти автомобили с номерами серии ККК ассоциируются с высокопоставленными чиновниками, включая семью экс-мэра Тюмени и экс-главу Тюменской области.

На стоянку к «Нефтянику» прибыл автомобиль с номерами А147АА 72, принадлежащий «СУЭС». Электросетевое предприятие из Тюмени изначально зарегистрировано в Кургане, активно функционирует в Тюмени, имея более тысячи сотрудников в своем штате. Руководителем компании является Александр Худяков из Кургана, а владельцами компании через цепочку фирм являются свердловчанка Елена Куимова и москвич Константин Войтенко.

Выделились представители Следственного комитета России

На послание губернатора Моора прибыли также представители силовых структур, в основном передвигавшиеся на стандартных чиновничьих автомобилях, таких как Camry и Land Cruiser. Из этой общей массы выделились представители Следственного комитета России, прибывшие на Ford Explorer с номерами С001КР72, а также таможенная служба, приехавшая на BMW 525 с номерами А972АА72.