Ученые доказали, что кулон египетского фараона Тутанхамона — внеземного происхождения

Ученые объявили, что желтое стекло в пустыне Ливии имеет экстра-земное происхождение и именно из него был создан уникальный кулон египетского фараона Тутанхамона.

Желтое стекло не имеет аналогов в мире

Эксперты провели анализ фрагментов желтого стекла, которое часто встречается в ливийской пустыне с площадью более 72 тыс. квадратных метров. Этот материал не только красив, но и крайне редок и загадочен. Желтое стекло отличается своим составом, не имея аналогов в мире.

Электронная микроскопия выявила наличие оксида циркония и кубического циркония в материале, который образуется при температуре от 2250 до 2700 градусов Цельсия. Полиморф орто-II образуется только при сверхдавлении (от 130 000 атмосфер). Таким образом, данный материал, вероятно, сформировался при столкновении с метеоритом.