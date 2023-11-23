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Ученые доказали, что кулон египетского фараона Тутанхамона — внеземного происхождения

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Ученые доказали, что кулон египетского фараона Тутанхамона — внеземного происхождения
Новости науки
Фото: @Digital Galaxy/ freepik.com

Ученые объявили, что желтое стекло в пустыне Ливии имеет экстра-земное происхождение и именно из него был создан уникальный кулон египетского фараона Тутанхамона.

Желтое стекло не имеет аналогов в мире

Эксперты провели анализ фрагментов желтого стекла, которое часто встречается в ливийской пустыне с площадью более 72 тыс. квадратных метров. Этот материал не только красив, но и крайне редок и загадочен. Желтое стекло отличается своим составом, не имея аналогов в мире. 

Электронная микроскопия выявила наличие оксида циркония и кубического циркония в материале, который образуется при температуре от 2250 до 2700 градусов Цельсия. Полиморф орто-II образуется только при сверхдавлении (от 130 000 атмосфер). Таким образом, данный материал, вероятно, сформировался при столкновении с метеоритом.

Информационное агентство «Informing»

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