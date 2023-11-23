Обычный строитель из Екатеринбурга выиграл в лотерею 16 миллионов рублей

Обычный строитель из Екатеринбурга оказался счастливчиком. Николай Шевелев выиграл в «Русском лото» 16 миллионов рублей, пишет URA.RU.

Выяснилось, что мужчина купил три билета на 1516-й тираж, который посвящен дню рождения этой лотереи. Благодаря одному смог выиграть 105 тысяч в первом туре, а также 16 666 667 в категории «Золотой бочонок». Общая сумма выигрыша - 16 771 667 рублей.

Никогда не видел таких больших денег

По словам мужчины, когда он проверил итоги на портале, то не поверил глазам и позвал супругу. Житель Екатеринбурга признался в беседе с журналистами, что он очень счастлив, поскольку никогда не видел таких больших денег. Деньги он потратит на покупку недвижимости себе и детям.