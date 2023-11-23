Жительница Брянской области подала в суд из-за огорода, истоптанного российскими военными

Лента.ру пишет, что она из жительниц Брянской области обратилась с жалобой на Минобороны, а также Западный военный округ и войсковую часть. Она утверждает, что российские военные повредили ей сильно земельный участок, на котором сын возделывал овощи.

Жалобу рассматривали в Дзержинском районном суде Петербурга. По словам истцов, в апреле 2022 года наследник женщины заявил, что техника военных ВС РФ повредила им огород. Как уведомил мужчина, на участке появились военнослужащие.

Суд отклонил запрос

Истец отметила, что он стал непригодным для использования из-за глубоких колеи?, луж, многочисленных рытвин, образующихся после дождей. Сельскохозяйственная техника не сможет легко передвигаться по полю, а в некоторых местах пешеходу пройти сложно. В суде жительница потребовала восстановления земельного участка для возможности вновь заниматься ее семье сельским хозяйством, однако суд отклонил запрос.