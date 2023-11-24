Женская власть: Дамы являются прирожденными охотниками, а не домохозяйками, говорят ученые

Дамы с такой же вероятностью, как и мужчины, могли поймать крупную дичь

Женщины - это прирожденные охотники, а не просто домохозяйки, говорят ученые. Исследователи обнаружили, что самки преследовали добычу в восьми из десяти обществ охотников-собирателей в Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Австралии с 1888 по 2020 год. Дамы с такой же вероятностью, как и мужчины, могли поймать крупную дичь, используя ножи, луки, сети, мачете, копья и арбалеты.

Исследование 63 общин бросает вызов исторической идее о том, что женщин оставляют дома лишь для того, чтобы они присматривали за детьми и собирали фрукты и ягоды. Оказалось, что представительницы прекрасного пола обладают «большей гибкостью» в отношении оружия и четко создают разные эффективные стратегии во время охоты.