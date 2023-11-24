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Приехавшая в столицу красноярка рассказала о минусах жизни в Москве: высказала все, что накипело

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Приехавшая в столицу красноярка рассказала о минусах жизни в Москве: высказала все, что накипело
В России
Фото: @designerpoint / pixabay.com

Заместитель главного редактора красноярского портала NGS24.RU, Кадрия Катцина, изменила свое восприятие Москвы после переезда в столицу. Она высказала негодование по поводу медлительности и поверхностности местных жителей, а также выразила некоторую критику столичных заведений. 

Критикует еду и обслуживание

Однако она похвалила работоспособность Красноярска уже в 9 утра, отметив, что Москва просыпается рано. Касаясь стереотипа о бешеном темпе жизни в Москве, Катцина заявила, что не согласна с ним, отметив медленное передвижение людей по улицам и некоторую игнорирующую атмосферу встречного потока. Она также утверждает, что проведение рабочих встреч в кафе и ресторанах в столице более приятно, но критикует еду и обслуживание, считая их ниже уровня красноярских заведений.

Отмечается также отсутствие продуктовых магазинов в центре Москвы, что, по мнению Катцины, заставляет жителей столицы полагаться на доставку продуктов и делать стратегические запасы в выходные.

Информационное агентство «Informing»

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