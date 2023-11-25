Ученые выяснили, что женщины извиняются совершенно неправильно — они рассказали, как нужно

Разнообразные и многочисленные исследования демонстрируют, что женщины, кажется, чаще приносят извинения, даже если на самом деле они не совершили никакого проступка. Недавние изучения, проведенные учеными из Университета Аризоны (США) показывают, что не только частота, но и стиль извинений у дам может играть ключевую роль в карьерном росте.

В рамках нового исследования приняли участие 800 участников обеих полов. Их было приглашено оценить различные письменные извинения, написанные реальными людьми. Задача добровольцев, чтобы оценить искренность извинений, а также увидеть их потенциальную реакцию со стороны получателя.

Результаты продемонстировали, что использующие более убедительный и «мужской» стиль языка в извинениях женщины получали более высокие оценки. Настойчивые извинения вызывали более благоприятные реакции, что может оказать весьма положительное воздействие на карьерный рост, уверяют ученые.