Назвали места на Земле, которые первыми уйдут под воду и станут необитаемыми из-за потепления

Из-за глобального потепления и поднятия уровня моря некоторым островным территориям грозит затопление. Речь идет об островах-атоллах, где проживает миллион человек - Манаду (Мальдивы), Рой-Намюр (Маршалловы Острова), Фонгафале (Тувалу). Там высота над уровнем моря не превышает одного метра, что делает эти места на Земле особенно уязвимыми перед затоплением вследствие подъема уровня мирового океана.

Местные власти создали план

Впрочем, точно предсказать, какие именно острова первыми уйдут под воду и станут неспособными к жизни, невозможно, сообщает РБК. И даже несмотря на то, что местные власти создали план по созданию искусственных возвышенностей, такие меры не смогут сохранить острова пригодными для жизни, ведь разрушение экосистемы оказывает негативное воздействие на рыболовство, туризм, финансовую сторону жителей.