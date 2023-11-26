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Климатолог заявил, что если Гольфстрим остановится, то Ростов уйдет под воду

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Климатолог заявил, что если Гольфстрим остановится, то Ростов уйдет под воду
Новости науки
Фото: @wirestock / freepik.com

Из-за остановки течения Гольфстрим Ростов-на-Дону может оказаться полностью под водой. Дон может стать самой большой рекой на планете. Об этом порталу «Новые известия» рассказал климатолог.

При неблагоприятном сценарии Северные моря РФ обледенеют и образуют дамбу, которая создаст преграду для Енисея, Лены, Оби.

«Вода поднимется на сотни метров, затопит низины, сотни городов. Тюмень, Томск, Ханты-Мансийск, Сургут, стоящие «на болотах», — пишет издание.

Процесс, который будет длиться десятилетия, достигнет Северного Кавказа. В итоге восстановится Сарматское море, что спровоцирует затопление территорий Каспия и городов у берегов Дона и Волги. Речь идет о Волгограде, Астрахани, Ростове. В худшем случае вода заполнит всю территорию от Вены до Ташкента.

«Дон временно может стать крупнее Амазонки. В итоге исчезнет, оказавшись на самом дне Сарматского моря», — предполагает климатолог.

Информационное агентство «Informing»

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