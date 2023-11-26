Канадские ученые нашли способ, как похудеть при помощи секса

Сексуальная жизнь может являться эффективным способом похудения

Ученые из Канадского университета Квебека (Монреаль) провели исследование и доказали, что сексуальная жизнь может являться эффективным способом похудения также, как динамичный спорт.

Специальными датчиками деятели науки отслеживали, сколько энергии добровольцы тратили при половой близости, а также во время выполнения разных физических упражнений. В итоге они сообщили, что половой акт, который длился 24 минуты, помогал сжигать 101 калорию у мужчин и 69 калорий у женщин. Беговая дорожка оказалась эффективнее. За 30 минут мужчины теряли 276 калорий, женщины - 213 калорий. Впрочем, как утверждают специалисты, секс может быть полезен для людей, которые стараются избавиться от ожирения и лишнего веса.