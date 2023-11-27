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В Японии раскрыли, как происходит процесс старения

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В Японии раскрыли, как происходит процесс старения
Новости науки
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Научные работники Университета Осаки выявили связь старения с невозможностью организма избавиться от устаревших компонентов и патогенов через процесс микроаутофагии.

Микроаутофагией называют механизм очищения клеток от дефективных патогенов и белков внутри лизосом. Нарушения в этом процессе, вызванные повреждением лизосом, могут инициировать болезни, включая нейродегенеративные, а также старение.

Исследователи фокусировались на сигнальном пути Hippo, контролирующем рост здоровых клеток. Путем уничтожения компонентов Hippo в человеческих клетках они проверили, способны клетки реагировать на уничтожение лизосом или нет. В результате установили, что белок под названием STK38 совместно с эндосомальным белковым комплексом влияет на повреждение лизосом, поддерживая поток ферментов лизосом.

Также выявлено, что для инициирования роста лизосом необходимы белки GABARAPs. В процессе липидации они превращаются в эндолизосомы, «очищающие» клетки.

Ученые уверены, что новое исследование предоставит путь к инновационным подходам к воздействию на путь Hippo, что потенциально может замедлить старение клеток человеческого организма.

Информационное агентство «Informing»

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