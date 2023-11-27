Китайские генетики пообещали уникальное будущее людям — возможность чувствовать себя молодым даже в 150 лет

Китайские генетики обещают уникальное будущее для человечества. Это возможность сохранять ощущение себя на уровне 25-30 лет, даже при достижении возраста в 150 лет. Этот переломный момент может случиться благодаря генетическому редактированию, где ученые заменяют участки ДНК, ответственные за старение.

Внесли изменения в ДНК

Первые успешные шаги в этом направлении были сделаны учеными из КНР с использованием собак. Они внесли изменения в их ДНК, добавив участки генов простейших организмов, известных долгожительством. Если данный эксперимент увенчается успехом, то собаки-испытуемые будут стареть гораздо медленнее, чем ровесники. В случае успеха следующим этапом изучения китайцев станет генетическое изменение человека.