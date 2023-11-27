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Жителей Екатеринбурга напугало странное оранжевое свечение, которое было замечено в небе над городом

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Жителей Екатеринбурга напугало странное оранжевое свечение, которое было замечено в небе над городом
В России
Фото: @wavebreakmedia_micro / freepik.com

Сегодня вечером в небе над Екатеринбургом наблюдалось странное оранжевое свечение. Оно вызвало интерес и беспокойство у местных жителей. 

Предполагали, что это может быть световое отражение от теплиц УГМК

Сначала они предполагали, что это может быть световое отражение от теплиц УГМК. Однако свечение было замечено свидетелями далеко от города. 

По данным инженера учебной обсерватории УрФУ, есть версия, что это могли быть световые столбы, возникающие в атмосфере при отражении ярких источников света на плоских кристаллах воды. Однако отмечено, что для их появления обычно требуется резкое похолодание, что не соответствовало погоде в тот день, сообщает E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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